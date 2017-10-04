Caner Erkin'e doğum günü kutlaması

04.10.2017 22:36:22

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında oyunculardan Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre ay-yıldızlı ekipte akşam yemeğinden sonra bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular, 29 yaşına giren Caner Erkin'e kutlama yaptı.

Doğum günü için hazırlanan pastayı kesen Caner'i ilk tebrik eden isim teknik direktör Mircea Lucescu oldu.



Caner daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.