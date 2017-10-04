Caner Erkin 1 yaş daha aldı

04.10.2017 12:10:48

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Beşiktaş'ın milli oyuncusu Caner Erkin, 29 yaşına bastı.Son olarak Talisca ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Caner Erkin, bugün 29 yaşına girdi. Beşiktaş Kulübü de, sosyal medya hesabından, "Nice mutlu yıllara Caner Erkin" mesajıyla başarılı sol bekin bu özel gününü kutladı.(İHA