Caner'e sürpriz doğum günü
A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında akşam yemeği sonrasında milli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı
04.10.2017 22:26:14
A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında akşam yemeği sonrasında milli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
A Milli Takım kampından Caner Erkin'e doğum günü sürprizi yapıldı. Bugün 29 yaşına giren futbolcu kendisi için hazırlanan pastayı keserken, Caner'i ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu oldu.
Caner daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.
A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında akşam yemeği sonrasında milli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
A Milli Takım kampından Caner Erkin'e doğum günü sürprizi yapıldı. Bugün 29 yaşına giren futbolcu kendisi için hazırlanan pastayı keserken, Caner'i ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu oldu.
Caner daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.