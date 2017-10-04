Caner'e sürpriz doğum günü

04.10.2017 22:26:14

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A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında akşam yemeği sonrasında milli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.A Milli Takım kampından Caner Erkin'e doğum günü sürprizi yapıldı. Bugün 29 yaşına giren futbolcu kendisi için hazırlanan pastayı keserken, Caner'i ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu oldu.Caner daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.