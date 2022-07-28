DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9051 ₺

EURO

18,3088 ₺

ALTIN

997,66 ₺

BİST

2.544,12 ₺

Çanakkale Savaşları'nda batan İngiliz amiral gemisinin batığı görüntülendi

Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi 'HMS Majestic' batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

2022-07-28 00:51:36

Ceylan, Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir açıklarında, Alman denizaltısı U-21'den atılan torpidoyla batırılan İngiliz kraliyet donanmasına bağlı "HMS Majestic" gemisine dalış gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle dalış turizmine açılan bölgedeki gerçekleştirilen dalışta, 20 metre derinlikteki batık gemi ile geminin çok yakınında bulunan ve taşımacılıkta kullanılan motorsuz 2 barç görüntülendi.

2022_07_AA-28511455

Ceylan'ın dalışında, 1968 yılında bir başka gemiye çarparak batan "Kaptan Franco" batığındaki, nesli tehlike altında olan "Paramuricea clavata" türü kırmızı mercanlar da kayıt altına alındı.

Adana'nın akşam/gece lezzeti: Şırdan

Adana'nın akşam/gece lezzeti: Şırdan

Adana'nın coğrafi işaret tescilli sokak lezzetlerinden şırdan, akşam ve gece saatlerinde seyyar tezgahlarda tüketiliyor.
Mekik çeken kedi

Mekik çeken kedi

Sokak ortasında ayaklarını arabaya yaslayarak mekik çeken kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Bu sandalyeyi çok seveceksiniz

Bu sandalyeyi çok seveceksiniz

Japonya'da çalışanların öğle uykusu için tasarlanmış yatağa dönüşen sandalye.
Rusya'nın göbeğinde Çeçen Marşı

Rusya'nın göbeğinde Çeçen Marşı

Rusya'da piyanosunu meydanın ortasına koyarak Çeçen Marşı çalan bir kişi yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş