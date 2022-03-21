Çanakkale Geçilmez Bisiklet Turu

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında 30 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'incı yılı dolayısıyla bu yıl da 30 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti.

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre kat ederek Çanakkale'ye ulaştı. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ve Bisiklet İnisiyatifi işbirliğiyle düzenlenen Zafer Turu'na katılan bisikletçiler 17 Mart'ta şehitlikleri ziyaret edip aynı gün dönüş yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 40 bisikletçin Şehitliği'nden getirdiği toprakla zeytin ağacı dikildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı anma töreninde konuşan Başkan Akgün; 107 yıl önce Çanakkale'de Türklere yapılanların bugünde başka coğrafyalarda devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün ben Çanakkale Destanı'nın 107'inci yılında anma törenlerinde dikkati bu noktaya çekmeye çalıştım. Rusya'nın Ukrayna'ya uygulamakta olduğu zulmü ortaya koymaya çalıştım. Çünkü bize bunu yaşatmaya kalkmışlardı. Biz onun destanını yazdık. Bisikletçilerimiz önce buradan pedal bastılar. Büyükçekmece'den Çanakkale'ye 18 Mart Çanakkale Destanı'nı anma programı içerisinde gittiler. Şehitliklerin, cephenin ve şehitliğin bulunduğu o alanlardan çeşitli noktadan getirdikleri toprağı burada sembol olarak dikmiş olduğumuz zeytin ağacının dibine birlikte koyduk. Bu zeytin ağacını dikmemizin sebebi; zeytin hayattır. Zeytini anlatmak için saatlerce konuşmak lazım. Bugün Türkiye'de zeytine karşı bir saldırı başlamıştır. Bu da bir emperyalist saldırıdır. Bu da çünkü para için yapılmakta olan bir saldırıdır. Bunu kınamak için bu zeytin ağacını diktik.”