Çanakkale'de trafik kazası: 9 yaralı
01.10.2017 00:26:08
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ahmet S. idaresindeki 17 LY 301 plakalı kamyonet, Akçakıl köyü kavşağında Kerim Ö'nün kullandığı 17 PH 165 plakalı minibüs ve Mesut B. yönetimindeki 17 SP 742 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.