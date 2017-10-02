Çanakkale'de 'fuhuş' operasyonu

02.10.2017 20:10:16

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fuhuş yaptıran ve yer temin edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Sube Müdürlüğü ile Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ve A.D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.