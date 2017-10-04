Çanakkale Boğazı'ndan bir yılda 44 bin gemi geçti

04.10.2017 10:37:26

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı verilerine göre, 37 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nda gemi trafik yoğunluğu artış gösterdi. Son 10 yıllık verilere göre boğazda gemi yoğunluğunun en çok 2009 yılında yaşandığı görülüyor.



2007 yılında Çanakkale Boğazı'ndan 49 bin 453 gemi geçiş yaparken, 2010 yılından itibaren gemi trafik yoğunluğunda yaşanan düşüş 2015 yılında 43 bin 230'a kadar gerilese de 2016 yılında 44 bin 35 gemi geçiş yaptı. 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 29 bin 164 gemi geçiş yaptı.

HER GEÇEN YIL ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Boğazda tanker ile taşınan tehlikeli yük oranlarında ise her geçen yıl bir artış olması dikkat çekiyor. 2007 yılında tankerlerle taşınan tehlikeli yük 149 milyon ton iken, 2015 yılında bu rakam adeta zirve yaparak yıllık taşınan tehlikeli yük miktarı 156 milyon tona ulaştı. 2016 yılında tankerle taşınan tehlikeli yük miktarı ise 154 milyon ton.

2007 yılında Çanakkale Boğazı'nda 9 bin 271 adet tehlikeli yük taşıyan tanker sayısı 2015 yılında 9 bin 524 ile zirveye ulaştı. 2016 yılında 9 bin 400'e kadar gerileyen bu rakam, 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 6 bin 404 sayısına ulaştı.