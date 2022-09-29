Can Ataklı’dan Akşener’e küfür: S.git Erdoğan’a oy ver

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı'nın programına katılmıştı. Akşener, 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' sözlerinden sonra başlayan tartışmalara dair yorumda bulundu.

Meral Akşener, Altaylı'nın "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

“Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor.”

Can Ataklı Akşener'in HDP tavrına kızdı

Merak Akşener'in sözleri, gazeteci Can Ataklı'yı kızdırdı.

Youtube kanalında gündemi değerlendiren Ataklı, Meral Akşener'in açıklamasına küfrederek cevap verdi.

Ataklı, "Ahmakça, 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam. S**tir git o zaman, Tayyip Erdoğan'a oy ver." İfadelerini kullandı.