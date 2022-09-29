DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5437 ₺

EURO

18,0222 ₺

ALTIN

982,87 ₺

BİST

3.195,29 ₺

Can Ataklı’dan Akşener’e küfür: S.git Erdoğan’a oy ver

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı'nın programına katılmıştı. Akşener, 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' sözlerinden sonra başlayan tartışmalara dair yorumda bulundu.

2022-09-29 13:06:52

Meral Akşener, Altaylı'nın "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

“Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor.”

Can Ataklı Akşener'in HDP tavrına kızdı

Merak Akşener'in sözleri, gazeteci Can Ataklı'yı kızdırdı.

Youtube kanalında gündemi değerlendiren Ataklı, Meral Akşener'in açıklamasına küfrederek cevap verdi.

Ataklı, "Ahmakça, 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam. S**tir git o zaman, Tayyip Erdoğan'a oy ver." İfadelerini kullandı.

Dünyayı sarsan sızıntı! NATO'dan kritik açıklama

Dünyayı sarsan sızıntı! NATO'dan kritik açıklama

NATO, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki tahribatın 'sabotaj' sonucu meydana geldiğini, müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik saldırılara kararlı bir karşılık verileceğini bildirdi.
İsrailli gazeteci Rafael Sadi: Erdoğan’la üniversitede 4 yıl beraber okuduk

İsrailli gazeteci Rafael Sadi: Erdoğan’la üniversitede 4 yıl beraber okuduk

İsrail’de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, Halk Tv’deki bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını belirterek, 'O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı' dedi
Türkan Şoray'ın adı bir pamuk çeşidine verildi

Türkan Şoray'ın adı bir pamuk çeşidine verildi

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Türkan' adı verilen pamuk çeşidinin hasadına katıldı.
Galatasaray'ın transfer sırları burada! Burhan Can Terzi, Timetürk'e flaş açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'ın transfer sırları burada! Burhan Can Terzi, Timetürk'e flaş açıklamalarda bulundu!

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı hem yorumculuk hem transfer haberleri ile isminden bolca söz ettiren Burhan Can Terzi Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş