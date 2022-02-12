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Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’da 2 kez canlı olarak izleyen, birçok maçının da analizini yapan Luis Campos’un, “Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek ancak eksikleri var. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirebilirse 25 milyon Euro’ya satarız” dediği ortaya çıktı.

Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro
12.02.2022 17:45:10
Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olan Luis Campos geçtiğimiz günlerde Galatasaray için İstanbul'a gelmişti. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti. (Takvim)

 
 
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Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer planlaması, altyapı ve scout gibi çok önemli konularda yardım edecek olan Campos'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönetime çok çarpıcı bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

 
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Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Alınan bilgilere göre Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon Euro'ya satarız" dediği belirlendi.

 
 
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Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor.

 
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Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Son iki sezonda gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun ismi özellikle Fransız ve Alman kulüpleri ile anılıyor.

 
 
5
Campos'un Kerem Aktürkoğlu raporu ortaya çıktı! 25 milyon euro

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış ancak sözleşmeye serbest kalma maddesi koydurtmayı başaramamıştı.

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