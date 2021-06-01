Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilere açtı

PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, 'Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca 20 dönümlük bir peyzaj ve alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir' diye konuştu.