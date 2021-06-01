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Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilere açtı

PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, 'Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca 20 dönümlük bir peyzaj ve alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir' diye konuştu.

2021-06-01 16:34:58
YPG/PKK'ya karşı Münbiç'te isyan büyüyor!

YPG/PKK'ya karşı Münbiç'te isyan büyüyor!

Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri 'zorunlu askerlik' adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiç ilçe merkezinde ve kırsal kesimindeki halkın örgüt karşıtı gösterileri büyüyerek sürüyor.
Bütün annelere seslendiler: 'PKK kaybedecek, gelin!'

Bütün annelere seslendiler: 'PKK kaybedecek, gelin!'

Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.
Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı

Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı olan Atiye dizisinin 3 sezonunu etkileyici bir fragman sevenlerini buluşturdu. Netflix Atiye'nin yeni sezonunun yayınlanma tarihi ile birlikte bir fragman da yayınladı. Atiye'nin 3 sezonu ne zaman? İşte detaylar...
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”

“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”

Perinçek'in Demirel'i güldüren konuşmasından: “Nedir bu acı ilaç, ‘sayın hükümet ‘enayimiyim’ diyor ‘zam yapacağım’ diyor seçimden önce. Yani seçimden sonra ‘kazığı getiriyorum” diyor. Acı ilacı getiriyor, dayıyor Demirel. Dayayacak esas ustası.”
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