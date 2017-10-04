Camilerin güvenlik kamera sistemlerini çaldığı iddiasıyla tutuklandı
04.10.2017 09:09:34
Kırklareli'nde 3 ayrı caminin güvenlik kamerası sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırklareli'nde 3 ayrı caminin güvenlik kamerası sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hızırbey, Kapan ve Hersekli camilerinin güvenlik kamera sistemlerinin çalınması üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin, Bayram Aytunç (19) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Aytunç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.