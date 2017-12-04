Cam blok işçinin kafasında tuzla buz oldu

04.12.2017 23:57:06

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Önlemin alınmadığı tırda tonlarca ağırlıktaki cam blok işçinin üzerine böyle düştü.Tırın üzerindeki dev cam bloklardan biri karşı tarafta bulunan aracın üzerine düşünce denge de bozuldu. Güvenlik önlemi alınmayınca da kazanın sonu gelmedi, sarsılan cam bloklardan biri o sırada tırda bulunan işçinin üzerine düşerek tuzla buz oldu. Yere düşen talihsiz işçi ağır yaralanırken, feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.