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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Kabine değişikliği oldu mu?

Kabine değişikliği beklenirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ikiye ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Uzun süre gündemi meşgul eden kabine değişikliği iddiaları üzerine flaş bir gelişme yaşandı. Kabine değişikliği oldu mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu?

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21.04.2021 01:08:24
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Kabine değişikliği oldu mu?

Kabine değişikliği beklenirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ikiye ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Uzun süre gündemi meşgul eden kabine değişikliği iddiaları üzerine flaş bir gelişme yaşandı. Kabine değişikliği oldu mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu?  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile flaş kabinede flaş bir değişiklik yaşandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı ikiye bölünerek yeni bir bakanlık oluşturuldu. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Yeni  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının kim olduğu henüz netlik kazanmadı? Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz?

Kabine değişikliği oldu mu?

Haber sonrası vatandaşlar Kabine değişikliği oldu mu? sorusunu sormaya başladı. Bir kabine değişikliğinden söz etmek doğru olmaz. Sadece yeni bakanlık oluşturuldu. Kabinedeki bakanlık sayısı arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulamsına dair kararname

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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