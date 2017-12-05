Çalışkan, şampiyon engelli sporcuları ağırladı

05.12.2017 21:48:38

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şampiyon engelli sporcuları makamında kabul etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çalışkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında polis memurlarıyla, yüzme sporunda ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan 4 engelli çocuğunu ağırladı.

Ziyarette, polis memuru Ramazan Malkoç'un kızları Hayrunnisa (16), Betül (14) ve Rabia (11) ile polis memuru Beytullah Gürses'in kızı Nisa Nur (17) ve aileleri hazır bulundu.

Sporcular ve aileleriyle görüşen Çalışkan, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Görme engelli kardeşlerden Hayrunnisa Malkoç'un bu yıl Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 4 birincilik elde ettiği, Betül Malkoç'un katıldığı dört yarışı ilk sırada tamamladığı, Rabia Malkoç'un ise mücadele ettiği 4 yarıştan 1 birincilik, 2 ikincilik, bir de üçüncülük kazandığı belirtildi.

Bedensel engelli Nisa Nur Gürses'in ise Dünya Engelliler Yüzme Yarışması'nda 3 birinciliği, iki ikinciliği ve yurt içinde de çok sayıda şampiyonluğu bulunduğu aktarıldı.



