DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5834 ₺

EURO

18,0674 ₺

ALTIN

997,40 ₺

BİST

3.596,65 ₺

Çalışanla tartıştı, bankayı havaya uçurdu

Yemen'de bir kadın, banka çalışanıyla yaşadığı tartışma sebebiyle bankayı el bombasıyla havaya uçurdu.

2022-10-11 13:11:04
Mısır’dan camide çalgılı Mevlid-i Nebi manzaraları!

Mısır’dan camide çalgılı Mevlid-i Nebi manzaraları!

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Sultan ebu’l-Ulâ Camii’ndeki Mevlid-i Nebi programından gelen videolar, gece kulüplerini aratmadı!..
İstasyonu basıp istedikleri fiyattan benzin aldılar

İstasyonu basıp istedikleri fiyattan benzin aldılar

Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
“Alman ordusunun iki gün yetecek cephanesi var!”

“Alman ordusunun iki gün yetecek cephanesi var!”

Almanya ordusunun yalnızca bir veya iki günlük savaş için yeterli mühimmata sahip olduğu açıklandı. Bu haber, “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor'un kurucusu George Friedman’ın Türkiye ile Almanya’yı kıyasladığı açıklamalarını hatırlattı. Friedman, 2016’daki konuşmasında “Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir” demişti.
12 yaşlarında bir çocuğun Karl Marx okuması üzerinden ilginç bir film sahnesi…

12 yaşlarında bir çocuğun Karl Marx okuması üzerinden ilginç bir film sahnesi…

Yetişkin bir siyasetçi ile filozof gibi konuşan çocuk, modern dünyanın pasaport dayatması ve sınırların olmaması fikrini ironik bir şekilde tartışıyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş