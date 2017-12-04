Çalımbay: 'Üstüne koya koya gidiyoruz'

04.12.2017 23:54:35

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üstüne koya koya gittiklerini belirterek, ligin ilk yarısına kadar 3 tane final maçları kaldığını söyledi.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ayrıldığım bir takımla oynadık. O yüzden maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda, bizim de bocaladığımız bir ilk yarı geçirdik. Bir karmaşa oldu. Bir an önce devre olmasını bekledim. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de oyuncuların yerlerini değişerek taktik değişikliği yaptık. Güzel bir şekilde sistemimizi oturturduk ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık. Paslarda biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Bizim için bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. 3 tane final maçımız kaldı. Bu final maçlarını da istediğimiz gibi bitirirsek devre arasında hem çalışarak hem de takviye yaparak eksik yerlerimizi gidermek istiyoruz. Ondan sonra da daha iyi yerlere geleceğiz. Üstüne koya koya gidiyoruz. Bu kalan 3 maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu maçın ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyunun daha da üstüne koyarak bitirmek istiyoruz. Galibiyetten dolayı tüm oyuncu arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı desteklerinde dolayı tebrik ediyorum" dedi.Trabzon'a gelirken çok büyük sorumluluk aldıklarını belirten Çalımbay, "Onun altından kalkmak istiyoruz en iyi şekilde. Takımı düzlüğe çıkartıp, yukarıya doğru oynamak istiyoruz. Trabzon iyi şeylere laik. Burada bir bütün olmak gerekiyor. Hepsi bir bütün olur ise o zaman Trabzon istediği seviyeye mutlaka gelecektir" dedi.Geriden gelip yukarıya çıkmanın çok zor olduğunu belirten Çalımbay, "Buradaki en büyük sıkıntı fazla oyuncu olması. Aşırı bir yığılma var. Mutsuz insanlarla çalışıyorum ben, zaman zaman bu benim için büyük bir dezavantaj, oyuncular da haklı hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyoruz. Üstüne koya koya giderken biz hep iyileri görmüyoruz, kötü olan şeyleri de görüyoruz. Devre arasında bunların bütün önlemini almamız gerekiyor. Yönetim ile konuşacağım. Eğer almazsak önlemini aynı sıkıntılar devam eder. Burada sistemi oturtursak çok güzel şeyler olur. Onun için benim tek beklediğim devre arası. Şampiyonluğun olmaması için bir neden yok. Ama biz geriden başladık" ifadelerini kullandıLEOANARDO: "MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"Antalyaspor Teknik Direktörü Leoanardo, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, 3-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı domino eden taraf olduklarını belirterek, "Nasıl açıklayabilirim ki bu mağlubiyeti 3-0'lık bir skordan bahsediyoruz. Maçı 90 dakikaya yaydığımızda maçı kesinlikle domino eden taraf bizdik. İyi oynayan bir Antalyaspor vardı. Neredeyse ilk yarıda pozisyon dahi vermedik. Maalesef ilk yarının son dakikalarında Trabzonspor'un bulduğu ilk atakta gol yedik. Pozisyon dahi vermemiştik o ana kadar. İkinci yarıda mücadele eden bir Antalyaspor vardı sahada, ama istatistiklere baktığımız zaman verilerin Antalyaspor'un lehine olduğunu göreceksiniz. Bu maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi gösterecektir" dedi.Avrupa Kupalarına katılmak isteyen bir takımın kesinlikle bu pozisyonda olmasının kolay olmadığını belirten Leoanardo, "Bu sezon hoca değişikliğine giden bir Antalyaspor var. Ben geldikten sonra sistem değişikliği ve yapı değişikliği oldu. Çalışma biçimlerimiz değişti. Bu da haliyle arkasında bazı sıkıntılar getirdi. Çünkü kolay bir süreç değildi. Bu süreçten çıkartılması gereken bazı sonuçlar vardı. Bunu da sistem oturtarak yapmak istedik. Çünkü kulübün bir hedefi ve arzusu var. Bu yapısıyla birlikte Avrupa Kulüplerinde kalıcı hale gelmek istiyor. Bunu yapmak için de kendisini geliştirmek ve yatırımları da buna göre yapmak gerekiyor. Aslında bu hedefle başladılar. Bunları yapmamız için sonuç almak gerekiyor. Bugün baktığımızda 8 oyuncudan yoksun sahaya çıktık. Bunlar tabii ki bana olamaz ama bunlar olmuş olsaydı şimdi farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Kulübün Avrupa kulüplerindeki yapı haline gelmesi şu an için uzak görünüyor" ifadelerini kullandı.(Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)