SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Çaka Bey


Türk asker Çaka Bey... Çaka Bey kimdir? İşte Çaka Bey'in biyografisi

Çaka Bey 1071 senesinde Anadolu'yu yurt edinmeye başlayan Türkmen beylerindendir. Oğuzların Çavuldur boyundandır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçukluların Anadolu coğrafyasında yayıldıkları dönemde İzmir merkezli bağımsız bir beylik kurmuştur. Anadolu'nun fethi sırasında Danişmend Gazi'nin komutanlarından biri olarak Malatya'da büyük başarılar göstermiştir.

Çaka Bey Anadolu'ya akın eden gazilerden biriydi. Önce Kastamonu ve Bolu taraflarında savaşmış sonrasında İzmir'e gitmiştir. Gösterdiği başarılar sonucunda büyük bir üne kavuşan Çaka Bey 1078-1079 seneleri arasında Bizans komutanlarından Kabalika Alexandros ile yaptığı savaşta yenilerek esir düştü. Alexandros, Çaka Bey'in cesaretine hayran oldu ve kendisini imparator Batanciates'in sarayına gönderdi. Çaka Bey'in davranışları imparatorun dikkatini çekti. Ona diğer esirlerden farklı, özel haklar tanındı.

1081 senesinde Bizans İmparatorluğu'nun başına I. Aleksios'un geçmesi üzerine Çaka Bey'in konumu sarsıldı. Çaka Bey saraydan kaçarak Ege sahillerine yerleşti. Burada Türkmenlerden oluşan bir ordu kurarak İzmir'i fethetti. Burada kendisine ait bağımsız bir Türk beyliği kurdu. Sonrasında İzmir limanında elde ettiği ustalar aracılığıyla kırk gemiden oluşan bir donanma oluşturdu. Ardından sınırları genişleterek büyük bir bölgede hakimiyet sağladı.

Bunun üzerine Bizans imparatoru donanmasını Çaka Bey'in üzerine yolladı. Türklerin ilk deniz muharebesi olan bu savaşı Çaka Bey kazandı. Bu olay tarihe ''Koyun Adaları Deniz Savaşı'' olarak geçti. Büyük bir zafer elde eden Çaka Bey bazı önemli adaları, İzmir'den Çanakkale'ye kadar olan yerleri ve Bizans'ın Trakya kısmını ele geçirdi. Sonrasında büyük bir donanma kurarak Edremit ve Çanakkale bölgelerini ele geçirdi.

Çaka Bey, İstanbul'u fethetmeyi planlıyordu. Bunun üzerine Bizans İmparatoru I. Aleksios Komneos hem Bizans hem de Selçuklular için bir tehlike olduğunu belirttiği Çaka Bey'e karşı I. Kılıç Arslan ile ittifak kurdu.

Abidos kuşatması sırasında Bizans donanması denizden Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey'e karşı saldırıya geçti. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey I. Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Kılıç Arslan, daha önce Çaka Bey'in kız kardeşiyle evlenmiş olmasına rağmen verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek kendisini öldürdü.

Çaka Bey'in ölümünden sonra İmparator Komnenos, I. Kılıç Arslan'ı Nikea'dan (İznik) çıkarmak ve olası Türk saldırılarını püskürtmek için Avrupa'daki Hristiyan devletleri harekete geçirdi ve I. Haçlı Seferi'nin başlamasını sağladı.

 



DİĞER BİYOGRAFİLER

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
Türkiye'den uluslararası topluma çağrı
Türkiye'den uluslararası topluma çağrı
Trump, Kudüs hakkındaki niyetini Abbas'a iletti
Trump, Kudüs hakkındaki niyetini Abbas'a iletti
Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi
Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi
Rusya'dan olimpiyat tepkisi: Aşağılayıcı
Rusya'dan olimpiyat tepkisi: Aşağılayıcı
Kudüs için bir telefon daha
Kudüs için bir telefon daha
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
PKK, PYD, YPG ve IŞİD... Kerkük kıskaçta!
PKK, PYD, YPG ve IŞİD... Kerkük kıskaçta!
ABD ve Güney Kore harekete geçti
ABD ve Güney Kore harekete geçti
Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
Cumhurhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir
Cumhurhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir
McMaster: Kuzey Kore ile savaş riski artıyor
McMaster: Kuzey Kore ile savaş riski artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığının dördüncü kurbanı
Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığının dördüncü kurbanı
CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
Saadet Partili Kaya: AK Parti İslami değerlere zarar veriyor
Saadet Partili Kaya: AK Parti İslami değerlere zarar veriyor
CIA Başkanı'ndan Kasım Süleymani'ye mektup
CIA Başkanı'ndan Kasım Süleymani'ye mektup
Arap Birliği yarın 'Kudüs' için toplanacak
Arap Birliği yarın 'Kudüs' için toplanacak
Genelkurmay'dan kediye işkence eden askerle ilgili açıklama
Genelkurmay'dan kediye işkence eden askerle ilgili açıklama
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Reşit Polat
Reşit Polat
Beşir Atalay
Beşir Atalay
Erdoğan Özegen
Erdoğan Özegen
Abbas Vesim Efendi
Abbas Vesim Efendi
Mustafa Akaydın
Mustafa Akaydın

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ ANSİKLOPEDİ AJANS BİYOGRAFİ
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları