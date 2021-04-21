DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı

Çad'da muhalif Özgürlük ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı Itno’nun cephe hattında öldürülmesi sonrasında kurulan Askeri Geçiş Konseyinin başına Itno'nun oğlunun atanmasını kınayarak, sivil geçiş sürecinin derhal başlatılması çağrısında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 18:25:02
Çad'da muhalefetten 'sivil geçiş sürecinin bir an önce başlatılması' çağrısı

Çad'da Özgürlük ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Muhammed Ahmed el-Habbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda yönetimi meclis başkanının devralması gerektiğini belirterek, “Anayasal bir darbe gerçekleştirildi. Oldu bittiye getirilen bu atamayı kınıyoruz.” dedi.

Sivil Toplum Koalisyonu adlı muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada da "Önceden var olan anayasal düzene ve Çad halkının meşruiyet özlemlerine saygı duyuyoruz. Bu belirsiz dönemde dost ülkelere özellikle Fransa, ABD ve Almanya'nın yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri, Çad halkının yanında durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinden AGK'yi kınaması, kararların tamamen geri çekilmesi ve derhal demokratik, barışçıl ve sivil bir geçiş sürecinin başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, Çad halkından kendi kaderlerini tayin etmek için bedeli ne olursa olsun seferber olmaları istendi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş