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Çad'da gerilim tırmanıyor: 'Babadan oğula yönetimi reddediyoruz'

Çad’daki çatışmalardan sorumlu ayrılıkçı grup yeni kurulan Askeri Geçiş Konseyi'ni kabul etmediğini duyurdu

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Google News - Timeturk
21.04.2021 11:28:28
Çad'da gerilim tırmanıyor: 'Babadan oğula yönetimi reddediyoruz'

Çad'daki çatışmaları başlatan Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi, Çad'ın "babadan oğula bir monarşi" olmadığını belirterek başkent Encemine'ye yürüyeceğini açıkladı.

Çad'daki çatışmaları başlatan Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) Sözcüsü Kingabe Ogouzeimi de Tapol yazılı açıklamasında, Çad'ın "babadan oğula bir monarşi" olmadığını belirterek kurulan Askeri Geçiş Konseyi'ni (AGK) kabul etmediklerini ifade etti.

Ogouzeimi de Tapol, "Nefret ve bölünme çanlarını değil, barış ve yeni değişim çanlarını çalmak için" Encemine'ye yürüyeceklerini belirtti.

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno, ülkenin kuzeyinde hafta sonu ayrılıkçılarla çıkan çatışmada yaralanmış ve 20 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Ölümünün hemen ardından oğlu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Mahamat İdris Deby'nin başına geçtiği AGK kurulmuştu.

Kendini siyasi ve askeri bir grup olarak tanımlayan FACT, Mahamat Mahdi Ali tarafından Nisan 2016'da kuruldu.

Eski Cumhurbaşkanı Hissene Habre'nin de mensubu olduğu Gorani kabilesinden oluşan ayrılıkçı grup, eylemlerine, Libya'nın güneyinde Hafter güçlerine ve DEAŞ'e karşı savaşan Misrata güçlerine destek vererek başlamıştı.

FACT ilk olarak, cumhurbaşkanı seçiminin düzenlendiği 11 Nisan günü Çad'ın kuzeyine saldırı düzenlemişti.

Çad ordusu, ayrılıkçı silahlı grup FACT'a yönelik geçen hafta operasyon başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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