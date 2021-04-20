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Çad Cumhurbaşkanı Deby, çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

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20.04.2021 14:09:14
Çad Cumhurbaşkanı Deby, çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ordu, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyinin başına, oğlu General Mahamat İdris Deby Itno'nun getirildiğini açıkladı.

Devlet televizyonunda açıklama yapan Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, Cumhurbaşkanı Itno'nun ölümünün ardından Askeri Geçiş Konseyinin kurulduğunu belirtti.

Sözcü Agouna, Konseyin başına merhum cumhurbaşkanının oğlu General Mahamat İdris Deby Itno'nun getirildiğini kaydetti.

Agouna, hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada, vatanı müdafaa ederken yaralanan Cumhurbaşkanı Itno'nun kurtarılamadığını bildirmişti.

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı ayrılıkçı silahlı gruba yönelik geçen hafta operasyon başlatmıştı.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kanem bölgesinde, FACT grubuna yönelik operasyonda çatışma çıktığı, 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtilmişti.

Itno, 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu

68 yaşındaki Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak, 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu, ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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