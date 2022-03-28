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Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler

Yiyecekler en taze halleriyle tüketilmek için çoğu zaman buzlukta muhafaza ediliyor. Ancak buzluğa koyulan bazı yiyecekler, buzluktan çıkarılıp yeniden koyulduğunda tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor. İşte buzluğa koyulmaması gereken yiyecekler... (Posta)

Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
28.03.2022 12:02:17
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler

Yiyecekler uzun ömürlü olması için buzluğa kaldırılır. Ancak oldukça işe yarar bu yöntem bazı yiyeceklerin tadını kaybetmesine yol açar. Ayrıca o yiyeceğin bakteri yuvasına dönüşmesine neden olur.

1
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
SULU MEYVELER
 
Kavun, karpuz gibi yüksek oranda sıvı içeren meyveler doldurulduklarında yumuşayarak orijinal kıvamını kaybeder.
 
2
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
BAZI SEBZELER
 
Turp, salatalık, marul gibi bazı sebzeler dondurulduğunda tadını kaybeder. Buzluğa konulan konservenin içindeki sıvı genleşir. Bu da kutunun patlamasına neden olur.
 
3
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLER
 
Buzu çözülen yiyeceklerde bakteri daha fazla bulunur. Bu yiyecekler yeniden dondurulduğunda, ilk dondurma işleminden daha çok bakteri barındırır.
 
4
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
SICAK YİYECEKLER
 
Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyarsanız buzdolabınızın soğuk hava dengesinin bozulmasına neden olursunuz, böylece buzdolabınızda bakteri ürer.
 
5
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
YUMURTA
 
Dondurulan yumurtanın kabuğu çatlayabilir. Donmuş yumurtayı pişirmeye kalkarsanız sakızımsı bir kıvama geldiğini görürsünüz.
 
6
Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
ÇİĞ PATATES
 
Çiğ patatesi dondurursanız kahverengine dönüşmesine neden olursunuz. Patatesleri koyu ve serin bir yerde bekletmeyi tercih edin. Ancak patates püresini 4-6 ay kadar buzdolabında saklamak mümkün.
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