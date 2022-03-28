Buzluğa konulduğunda zehre dönüşen yiyecekler
Yiyecekler en taze halleriyle tüketilmek için çoğu zaman buzlukta muhafaza ediliyor. Ancak buzluğa koyulan bazı yiyecekler, buzluktan çıkarılıp yeniden koyulduğunda tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor. İşte buzluğa koyulmaması gereken yiyecekler... (Posta)
Yiyecekler uzun ömürlü olması için buzluğa kaldırılır. Ancak oldukça işe yarar bu yöntem bazı yiyeceklerin tadını kaybetmesine yol açar. Ayrıca o yiyeceğin bakteri yuvasına dönüşmesine neden olur.
1
SULU MEYVELER
Kavun, karpuz gibi yüksek oranda sıvı içeren meyveler doldurulduklarında yumuşayarak orijinal kıvamını kaybeder.
2
BAZI SEBZELER
Turp, salatalık, marul gibi bazı sebzeler dondurulduğunda tadını kaybeder. Buzluğa konulan konservenin içindeki sıvı genleşir. Bu da kutunun patlamasına neden olur.
3
BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLER
Buzu çözülen yiyeceklerde bakteri daha fazla bulunur. Bu yiyecekler yeniden dondurulduğunda, ilk dondurma işleminden daha çok bakteri barındırır.
4
SICAK YİYECEKLER
Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyarsanız buzdolabınızın soğuk hava dengesinin bozulmasına neden olursunuz, böylece buzdolabınızda bakteri ürer.
5
YUMURTA
Dondurulan yumurtanın kabuğu çatlayabilir. Donmuş yumurtayı pişirmeye kalkarsanız sakızımsı bir kıvama geldiğini görürsünüz.
6
ÇİĞ PATATES
Çiğ patatesi dondurursanız kahverengine dönüşmesine neden olursunuz. Patatesleri koyu ve serin bir yerde bekletmeyi tercih edin. Ancak patates püresini 4-6 ay kadar buzdolabında saklamak mümkün.
7