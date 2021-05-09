Büyüleyici Paris sokakları

Filistinli baba gözaltına alınırken küçük kızı, 'Baba beyaz oyuncağım nerede?' diye sordu

Kudüs’ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçleri, Cihad Qus adlı Filistinliyi Kudüs’teki eylemler nedeniyle bir eve baskın yaptığı anları kaydettiği gözaltı görüntülerini paylaştı.Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılırken küçük kızı, 'Baba beyaz oyuncağım nerede?' diye soruyor. Görüntülerde çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyuluyor. Filistinli baba ise kızının sorusuna gülümseyerek cevap verdiği görülüyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde 20 günü aşkın süren protesto eylemleri nedeniyle baskın ve gözaltıları devam ediyor.