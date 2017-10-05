Büyükşehir Belediyesi görme engelli futbolcuları ağırladı

05.10.2017 12:12:11

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Malatya'da düzenlenen Görme Engelliler B1 Futbol 2.Lig maçlarına katılmak üzere 8 ilden gelen futbolcu, idareci ve bazı federasyon temsilcileri, Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.Malatya Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu ev sahipliği yaparken, 150 futbolcu, antrenör, idareci ve federasyon temsilcileri katıldı. Programda konuşan Ziya Keşriklioğlu, bir toplumun gelişmişliğinin, yaşlısına ve engellisine verdiği değerle ölçüldüğünü vurgulayarak, "Bu özel insanlara değer vermeyen toplumlar kalabalıktırlar, toplum olamazlar, millet hiç olamazlar. Ülke olarak elbette bu noktada eksikliklerimiz var. Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz olduğunun farkındayız. Ama şunu unutmamak gerekir ki daha düne kadar bu özel insanlara sakat, özürlü deniliyordu. Adeta 'Evlerinizde oturun, sizin neyinize iş, aş, neyinize spor deniliyordu" şeklinde konuştu. Bugün gelinen noktada Türkiye'de 50 bini aşkın engelli istihdam edildiğini söyleyen Kesriklioğlu, "Bu rakam 2000 yılında 5 bini bulmuyordu. Yine 2022 sayılı yasa ile 605 bin kişiye engelli maaşı verilmekte. 2010 yılında bu yana Engelli Merkezimizde 770 engellimize EKPSS kursu verilmiş olup 312 kişi memur olarak atanmıştır" diye konuştu.Başkan Çakır'a teşekkürTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayıdan ve Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyükdaş ise, kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ettiler.