Büyükelçilik 'rahatsız'mış

05.10.2017 13:44:22

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ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanması ile ilgili, "Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmakta" açıklamasında bulundu.17-25 Aralık sürecinde FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasına ilişkin ABD Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi. Metin Topuz hakkındaki iddiaların temelsiz olduğuna inandıklarının belirtildiği açıklamada, "Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir yerel çalışanın dün tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarının Türk Anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir. On yıllardır her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında iş birliğini artırma çabaları iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmakta" denildi.(İlker Turak/İHA)