Büyükada'yı lodos vurdu, ortalık savaş alanına döndü

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken su samuru avlandı

Yalova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Sahilde avlanan su samurları ise ilginç görüntü oluşturdu.