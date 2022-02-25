Büyükada da ulaşım sorunu kangren haline geldi.

Fayton, akülü araç veya bisiklet hangisini yasaklarsanız veya hangisini serbest bırakırsanız mutlaka bir kısım memnun olurken bir diğer kesim memnuniyetsiz olur.Bu tür sorunların yasaklarla çözülemeyeceği anlaşılmış olması gerekiyor.

Büyükadaki bütün yollar gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları uyarınca, gerekse de fiziksel şartları itibarıyla yürüme yoludur, kaldırımsızdır.

Adalar'ın tarihi, arkeolojik ve doğal niteliklerini koruma amacının yanısıra, birçok yol fiziki şartlar nedeniyle motorlu araç kullanımına uygun değildir.

Yakın zamana kadar Adalarda atlı faytonlar meşhurdu.

2020 yılında alınan bir kararla da atların kullanımı yasaklandı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararları doğrultusunda Adalar'da toplu ulaşım için elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi.

Ancak bu kez de kararın ardından Büyükada akülü araçlarla dolup taştı.

Akülü araçların yolları işgal etmesinin halk tarafından şikayet edilmesi üzerine Adalarda akülü araçların kullanımına da kısıtlama getirildi.

Adalarda tek ulaşım alternatifi olarak bisiklet kaldı.

Bu kez kontrolsüz bisiklet süren acemiler sorun oluşturmaya başladı.

Freni tutmayıp uçurumdan uçan bisikletliler, hatalı sollama yapanlar, virajı alamayıp kaldırıma kafasını vuranlar, yokuşlarda güçlerini yitirip ellerinde bisiklet taşıyanlar, vites kullanmasını bilmediği için bisikletlerde teknik arıza yaşayanlar çoğaldı.

Böylece Adalarda ulaşım sorunu kangren haline geldi.

Fayton, akülü araç veya bisiklet hangisini yasaklarsanız veya hangisini serbest bırakırsanız mutlaka bir kısım memnun olurken bir diğer kesim memnuniyetsiz olur.

Bu tür sorunların yasaklarla çözülemeyeceği anlaşılmış olması gerekiyor.

Bu bir kültür meselesidir. Kurumlar öncelikle kültürel eğitim konularında çalışmalar ve düzenlemeler yapması gerekiyor.

Kurumların yasaklarla çözemediği bu soruna sivil bir oluşum olan Bisiklet İnisiyatifi kendi çözümlerini hayata geçirmeye başladı.

Bisiklet İnisiyatifi, bisiklet kültürünü geliştirmek adına bisiklet eğitimlerinden başlayarak ileri sürüş eğitimleri ve rehberli bisiklet turları düzenliyor.

Bisiklet sürmeyi biliyorsunuz ama yokuşlardan çekiniyor, bisikletinizle trafiğe çıkamıyor, işe bisikletinizle gidip gelemiyorsanız…

… Veya bisiklete iyice hakimsiniz ama uzun turlara çıkmak, kırsal alanlarda doğa içinde bisiklet sürmek, şehir içinde trafiğe çıkmak için kendinizi yeterli görmüyorsanız,

…İşte tam bu durumda olanlar için “İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ” yapılıyor.

https://www.bisikletinisiyatifi.org/