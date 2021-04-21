Büyük tepki toplamıştı… Canlı yayına çıkmaya hazırlanıyorlar

Yaklaşık 3 ay önce Türkiye gündemine oturan Boğaziçi olayları bir kez daha gündeme gelecek gibi duruyor. Türkiye’de büyük tepkiye neden olan ‘Kabe’ resminin yere serilmesi olayına da karışan LGBTİ üyeleri 23 nisan tarihinde YouTube üzerinden bir canlı yayın yapmaya hazırlanıyor.