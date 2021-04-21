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Büyük tepki toplamıştı… Canlı yayına çıkmaya hazırlanıyorlar

Yaklaşık 3 ay önce Türkiye gündemine oturan Boğaziçi olayları bir kez daha gündeme gelecek gibi duruyor. Türkiye’de büyük tepkiye neden olan ‘Kabe’ resminin yere serilmesi olayına da karışan LGBTİ üyeleri 23 nisan tarihinde YouTube üzerinden bir canlı yayın yapmaya hazırlanıyor.

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21.04.2021 20:49:36
Büyük tepki toplamıştı… Canlı yayına çıkmaya hazırlanıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir meydan sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ bayraklar çizilmiş bir görsele yer verilmesi büyük tepki çekmişti. Olayı organize eden 4 öğrenci tutuklanmıştı.

İnternet siteleri yere serildiği de görülen söz konusu resmi ‘büyük provokasyon' diye nitelemişti.

Bu olayı gerçekleştiren öğrenciler şimdi bir kez daha ortaya çıktı.

LGBTİ üyesi öğrenciler 23 nisan tarihinde 10 bin aboneye sahip ‘Boğaziçi Direnişi' kanalından canlı yayına geçecek.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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