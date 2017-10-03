03.10.2017 14:18:51

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi'nin düzenlediği "Büyük İpek Yolunda Turizm" 23. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı başladı.

5 Ekim'e kadar devam edecek fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 20 ülkeden 200'ü aşkın turizm şirketi ve acente katılıyor.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen fuarın, Orta Asya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şirketler için önemli bir buluşma yeri olduğunu ve istişare yapmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Abduhakimov, fuarın, Özbekistan'a daha fazla yabancı turistin gelmesini sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Ülkede son dönemde gerçekleştirilen reformlar, turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik atılan önemli adımlar, ülkenin kültürel ve tarihi zenginliklerinin turizm sektörünün gelişmesi için önemli bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Abduhakimov, hükümetin turizm sektörünün geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Özbekistan'daki il ve bölgelerin turizm potansiyelinin yanı sıra diğer ülkelerin seyyahlık imkanlarının sergilendiği fuarda, Özbek el sanatları örnekleri, geleneksel giysiler ve halk oyunları da tanıtıldı.

Türkiye'nin bu yıl 15'inci kez katıldığı fuarda, Türk seyyahlık ve sağlık turizmi acentalarının yanı sıra Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı da stant açtı. Söz konusu stantlara ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçilere Türk tatlıları ikram edildi.





- Abduhakimov, Türkiye standını ziyaret etti





Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Türkiye stantlarını ziyaret etti.

Abduhakimov, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta temaslarda bulunmak üzere gideceği Türkiye'de, önde gelen otel sahipleri, işletmeciler ve turizm acentaları temsilcileriyle bir araya geleceğini, görüşmelerde iş birliği imkanlarının ele alınacağını bildirdi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Şen de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel turist sayısının arttığını, yılın ilk yarısında Türkiye'ye giden Özbek turist sayısının yüzde 40 artışla 80 bine ulaştığını bildirdi.



