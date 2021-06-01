Bütün annelere seslendiler: 'PKK kaybedecek, gelin!'

Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı

Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı olan Atiye dizisinin 3 sezonunu etkileyici bir fragman sevenlerini buluşturdu. Netflix Atiye'nin yeni sezonunun yayınlanma tarihi ile birlikte bir fragman da yayınladı. Atiye'nin 3 sezonu ne zaman? İşte detaylar...