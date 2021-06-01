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Atiye 3. sezon fragmanı izle | Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
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Bütün annelere seslendiler: 'PKK kaybedecek, gelin!'

Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.

2021-06-01 15:21:23
Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı

Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı olan Atiye dizisinin 3 sezonunu etkileyici bir fragman sevenlerini buluşturdu. Netflix Atiye'nin yeni sezonunun yayınlanma tarihi ile birlikte bir fragman da yayınladı. Atiye'nin 3 sezonu ne zaman? İşte detaylar...
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”

“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”

Perinçek'in Demirel'i güldüren konuşmasından: “Nedir bu acı ilaç, ‘sayın hükümet ‘enayimiyim’ diyor ‘zam yapacağım’ diyor seçimden önce. Yani seçimden sonra ‘kazığı getiriyorum” diyor. Acı ilacı getiriyor, dayıyor Demirel. Dayayacak esas ustası.”
Cüneyt Özdemir’le Rasim Ozan Kütahyalı’dan 30 saniyelik ''Albayrak'' röportajı

Cüneyt Özdemir’le Rasim Ozan Kütahyalı’dan 30 saniyelik ''Albayrak'' röportajı

Sedat Peker’in yeni videosu üzerine YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'yı telefonla programa bağlayıp, Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisini sordu. Kütahyalı’nın verdiği cevap sonrası Özdemir’in yayını sonlandırmasıyla neredeyse tarihin en kısa röportajı gerçekleşti.
Hafter ordusunun geçit töreninde askeri uçak işte böyle düştü

Hafter ordusunun geçit töreninde askeri uçak işte böyle düştü

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ait bir MiG-21 geçit töreni sırasında Bingazi bölgesinde düştü. Pilot, Tuğgeneral Jamal Bin Amer öldü.
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