Bütün annelere seslendiler: 'PKK kaybedecek, gelin!'
Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.
Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.
Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3 sezon yayın tarihi açıklandı
Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı olan Atiye dizisinin 3 sezonunu etkileyici bir fragman sevenlerini buluşturdu. Netflix Atiye'nin yeni sezonunun yayınlanma tarihi ile birlikte bir fragman da yayınladı. Atiye'nin 3 sezonu ne zaman? İşte detaylar...
Cüneyt Özdemir’le Rasim Ozan Kütahyalı’dan 30 saniyelik ''Albayrak'' röportajı
Sedat Peker’in yeni videosu üzerine YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'yı telefonla programa bağlayıp, Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisini sordu. Kütahyalı’nın verdiği cevap sonrası Özdemir’in yayını sonlandırmasıyla neredeyse tarihin en kısa röportajı gerçekleşti.