'Bütçenin yüzde 43'ü faize gidiyordu'

30.09.2017 16:53:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vergi olarak 100 lira toplanıyorsa 86 lirası faize gidiyordu, bütçemizin yüzde 43'ü faize gidiyordu. Niye? Güven yoktu, istikrar yoktu. Koalisyon yapıları, kargaşa, gürültü... Halka hizmet etmek yerine bütçeler faize, rant çevrelerine çalışıyorlardı." dedi.

Tarifeli uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'ndan karayolu ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine geçen Yılmaz, AK Parti Çıldır İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere seslenen Cevdet Yılmaz, 2019'daki seçimlere şimdiden hazırlık yapılmasını istedi.

Çıldır'a gelişinde Ardahan ve Çıldır'a yapılan hizmetleri gördüğünü ve bölge halkı adına çok sevindiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim en değerli varlığımız insanımız, çocuklarımız. Ne taşımız, ne toprağımız, ne madenimiz. En büyük servetimiz insanımız, çocuklarımız. Onları ne kadar iyi yetiştirebilirsek, ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe, o kadar başarılıyız demektir. İşte yapılan bu okullar, bu hizmetler bu nedenle çok çok önemli. Tabii ki içini doldurarak eğitimin etkisi uzun bir zaman alıyor. Dolayısıyla bu alana yaptırım yapanlara ben özellikle şükranlarını sunuyorum."

Cevdet Yılmaz, Ardahan ile Çıldır'ın sağlık ve eğitim konusunda geçmiş ile mukayese edilmeyecek noktada olduğunu belirterek, Çıldır'daki Aktaş Sınır Kapısı'nın Türkiye için önemli bir kapı olduğunu ifade etti.

Mega proje olarak gördükleri Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nun da bu coğrafya için önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, Ardahan'ın, AK Parti'nin her geçen gün güçlendiği bir il olduğunu, özellikle 16 Nisan'da verilen destekten dolayı herkese ayrı ayrı şükranlarını ilettiğini kaydetti.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin önü daha parlak olacak"

Cevdet Yılmaz, 16 Nisan'da hükümete verilen destek ile Türkiye'nin önünün açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye artık yeni bir yönetim sistemi ile yoluna devam edecek. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 2019'da bu sistem tam anlamıyla hayata geçecek. Türkiye'nin önü çok daha parlak hale gelecek inşallah. Niye böyle olacak, AK Parti'den önce de hükümetler vardı, bütçeler vardı. Ama bu bölgelerimize de Türkiye'ye de yeterince hizmet yapılamıyordu. AK Parti ile güçlü hükümetler geldi. Güçlü bir liderin öncülüğünde Türkiye'ye güçlü ve istikrarlı hükümetler geldi. Bu istikrarlı, güçlü hükümetler topluma güven sağladı, içeride, dışarıda güven ortamını tesis etti. Bu sayede ekonomimiz büyüdü, Türkiye büyüdü. Büyüyen ekonomiden de bütün yörelerimize, bütün kesimlerimize hak edilen payı verdik."

AK Parti ile Türkiye'nin her noksanının adalet içinde kalkındığına ve AK Parti'den önce devletin topladığı bütün vergilerin yüzde 86'sının faize gittiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vergi olarak 100 lira toplanıyorsa 86 lirası faize gidiyordu, bütçemizin yüzde 43'ü faize gidiyordu. Niye? Güven yoktu, istikrar yoktu. Koalisyon yapıları, kargaşa, gürültü... Halka hizmet etmek yerine bütçeler faize, rant çevrelerine çalışıyorlardı. Sağlanan güven ve istikrarla çok şükür bu artık yüzde 10'lara, hatta bütçe içinde yüzde 6'lara, 7'lere kadar faizin payı gerilemiş durumda. Artık faize giden paralar ne oluyor, yol oluyor, kapı, su, tünel, okul oluyor, vatandaşımıza hizmet oluyor. AK Parti bunu başardı. İşte biz şimdi diyoruz ki 2019'daki yeni yönetim sistemiyle bu güven ve istikrar artık kalıcı hale gelsin. Artık hükümet kurulamama zorluğu ortadan kalkacak, o 7 Haziran sonrası yaşadığmız ortamlar artık hiçbir zaman yaşanmayacak, kişilere ve partilere bağlı olmadan, ülkemizde kalıcı güven ve istikrar olacak, güçlü ve istikrarlı hükümetler olacak."

Partililerden 2019'daki seçimler için şimdiden çalışmalarını isteyen Cevdet Yılmaz, özellikle garip gureba ile daha çok ilgilenilmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Yılmaz'ı, ilçeye gelişinde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ve diğer partililer karşıladı.

