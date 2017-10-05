'Bütçenin düşmesi transferleri etkiledi'

05.10.2017 12:43:37

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Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, transfer bütçesinin azalmasının transfer politikasını etkilediğini söyleyerek, "Transfer bütçesinde yüzde 60 civarında düşme var. Bu tabi transferleri etkiledi. Galatasaray taraftarını memnun edecek, çok etkileyecek, önemli isimler alamadık" dedi.Bu sezon Eurocup ve Türkiye Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray Odebank, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, "Ligde ilk maçı Gaziantep Basketbol ile oynayacağız. Onlar biraz farklı basketbol oynuyor. Bizim çalıştığımız basketbolun biraz dışındalar. Şut ağırlıklı, bire biri çok güçlü oyuncuları var. Bizi de TÜBAD'da yendiler. Kolay bir maç olmayacak. İyi hazırlanıyoruz. İlk maçı kazanmak önemlidir. Hele yeni bir takım kurulmuş takımlarda galibiyet en iyi ilaçtır" diye konuştu."BÜTÇE TRANSFERLERİ ETKİLEDİ"Transfer bütçesinin geçmiş sezonlara göre düşmesinin transfer politikasına etkisinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray bir oyuncu ile ilgilenmeye başladığı zaman otomatik olarak fiyatlar yükseliyor. Transfer bütçesinde yüzde 60 civarında düşme var. Bu tabi transferleri etkiledi. Galatasaray taraftarını memnun edecek, çok etkileyecek, çok önemli isimler alamadık. Kolay değil. Hem rakamlar yüksekti hem bizim bütçemiz oraya erişemedi. Takım ruhu içerisinde takım oluşturmaya çalıştık. Eksiklerimiz var. Bazı oyuncular geç katıldı. Çok flaş bir ismimiz yok ama her geçen gün biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi."TAKIMI TAM KADRO GÖREMEDİK"Transfer yapmak için eksiklikleri görmeleri gerektiklerini ifade eden Kunter, "En büyük şanssızlığımız tam tabloyu göremedik. 3-4 gündür tam takım çalıştık. Eksikleri görseydik, nokta atışı yapabilirdik. Bunu anca ilerleyen günlerde göreceğiz" şeklinde konuştu."MAÇLARI KAZANDIKÇA TAKIM KİMYASI OTURUR"Galatasaray gibi takımlarda uyum sorununun kısa sürede geçtiğini belirten Erman Kunter, "2 ay demek komik olur. En kısa sürede, 3-4 hafta içerisinde takım kimyasını oturtmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarında bunu biraz gördük. En önemli gösterge ilk maç. Maçları kazandıkça takım kimyası oturur. Çok az bir zaman kaldı" değerlendirmesinde bulundu."EUROCUP'TA KOLAY MAÇ YOK"Eurocup'ın çok önemli bir kupa olduğunu vurgulayan Kunter, "Bizim takım 2015 yılının Eurocup galibi. Grup olarak sert gruba düştük. Bayern Münih çok büyük bir hamle yaptık. Ligde ilk iki maçını farklı kazandı. Kolay maç yok. Uzun vadeli plan yapma şansımız yok. Maç maç bakacağız. Zor bir fikstür var. Arka arkaya deplasmanlar var" dedi.Yeni takımların birbirine alışma dönemlerinde taraftarlarının rolünün çok önemli olduğunu söyleyen Kunter, sarı-kırmızılı taraftarlardan desteklerini bırakmamalarını istedi.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)