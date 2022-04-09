Burun içine sıkılan bronzlaştırıcı spreyler tehlike saçıyor!

Dr. Emine Özge Ayabakan da uzun süreli melanotan kullanımının oldukça fazla yan etkisi olduğunu söyledi ve şu önemli bilgileri paylaştı: - Melanotanlı ürün kullananlarda cildin aşırı kızardığı ve düzensiz lekelerin ortaya çıktığı çok fazla görüldü. Bununla birlikte iştahsızlık, bulantı, kusma, tansiyon yükselmesi de melatonin maddesi kullananlarda görülen diğer önemli yan etkiler. Ayrıca uzun süreli kullanıma bağlı olarak benlerin koyulaştığı ve yeni benlerin çıktığı tespit edildi. - Melanotan maddesi henüz araştırma safhalarının ilk aşamalarında olup Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasaklanan bir ürün. Ürünün güvenli ve etiketli kullanım için etkili olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor. İngiltere'deki Imperial College London'da biyoloji profesörü olan ve yakın zamanda 10 bronzlaşma kitinin analizine katılan Prof. Dr. Tony Cass, Medical News Today'a yaptığı açıklamasında da bu konuya değiniyor. Prof. Dr. Cass, "Melanotan etiketli bir ürün değil ve yasa dışı yollarla satılıyor. Özellikle internet üzerinden kolayca bulunuyor. Sosyal medya fenomenleri burada teşvik edici bir rol üstleniyor. Tüketici de çabuk yoldan bronzlaşmaya kanıp satın alıyor ve içinde melanotan var mı yok mu anlamıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de tüketicilere Melanotan II'yi kullanmayı bırakmalarını tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zekayi Kutlubay da "İçerisindeki kimyasal yapısı bilinmeyen, hem dünyadaki sağlık kuruluşlarının hem de ülkemizdeki sağlık bakanlığının onayından geçmeyen ürünlerin kullanılması çılgınlık. Bu zaten tıbbi olarak da doğru değil. Gençler, kulaktan dolma bilgilerle bu ürünleri kullanarak güzel göründüklerini sanıyorlar ama aslında hayatlarını riske atıyorlar" dedi.