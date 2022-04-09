Burun içine sıkılan bronzlaştırıcı spreyler tehlike saçıyor!

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Melanotan II, seçici olmayan bir şekilde vücudumuzda bulunan melanokortin peptitlerin (Renk uyarıcı protein parçacıkları) etkisini taklit ederek bronzlaşmaya neden oluyor” dedi ve ekledi: "Melatonan uygulandıktan sonra vücudumuzdaki ‘melanosit uyarıcı hormon' adı verilen bir maddeye benzer etki göstererek cildi koyulaştıran pigmentlerin üretimini artırıyor ve cildimizde bronzlaşma meydana geliyor. Bu sayede bronz bir ten ortaya çıkıyor. Vücudumuzdaki bu moleküller bronzlaşma dışında enerji dengesi, cinsel işlev, bağışıklık sistemi ve kardiyovasküler sistemde de görevli doğal hormonlardır." Ayrıca Dermotoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan “Barbie-drug adıyla da bilinen melanotanın; krem, burun içi sprey, deri içi, kas içi, damar yolu ile verilen şekilde formları olup her ülkede kontrolsüz satışları yapılıyor. Türkiye'de yasal olarak satışı ve kullanımı yok. Ama ülkemizde yurt dışı kaynaklı getirilen ürünlerde bulunabiliyor” dedi. Dr. victor Hurby'nin başkanlık ettiği Arizona Üniversitesi'nde 'melanota'nın etkileri üzerine uzun bir süredir çalışmalar gerçekleşiyor. Şu ana kadar yapılan testlerin sonucuna göre ilacın teni bronzlaştırması dışında cinsel işlevi artırmada etkili olduğu bulundu.