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Bursasporlu futbolcuların en zor maçı

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp, katıldıkları bir organizasyonda görme engelli vatandaşların yaşadıkları z

Bursasporlu futbolcuların en zor maçı
04.10.2017 22:51:44
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp, katıldıkları bir organizasyonda görme engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla gözlerini bandajla kapatarak topa vurmaya çalıştı. Görme engelli oyuncularla karşılıklı olan paslaşan Batalla ve Furkan zor anlar yaşarken, bir görme engelli sporcunun yanlış pas atan takım arkadaşına yönelik, "Batalla karşında, sağında değil ki sağa atıyorsun. Kör müsün?" demesi gülüşmelere neden oldu.

3. Lig B1/B2 Grubu Erkekler Türkiye Şampiyonu Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada Bursalı iş adamları ile maç yaptı. Grubunda şampiyon olan Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı aracılığıyla Türkiye'de görme engelli vatandaşlara ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için kendilerinin, engellerini aşıp gerçekleştirdikleri başarılar için farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen organizasyona Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takım kaptanı Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp de katıldı.

"BATALLA KARŞINDA DURUYOR KÖR MÜSÜN?"

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon öncesi Fransız teknik adam Paul Le Guen, oyunun kurallarına ilişkin görme engelli oyunculardan bilgi aldı. Ardından Arjantinli yıldız Pablo Batalla ile genç oyuncu Furkan Soyalp, gözlerini bandajla kapatarak görme engelli oyuncularla içerisinde zil bulunan topla paslaşmaya çalıştı. Bir görme engelli oyuncunun pası yanlış yere atan takım arkadaşına, "Batalla karşında duruyor, sen sağına atıyorsun. Kör müsün?" demesi gülüşmelere neden oldu.

ESKİ KAPTAN ÖMER ERDOĞAN DA KATILDI

Organizasyona katılan Bursaspor'un eski kaptanlarından Ömer Erdoğan, "Maalesef böyle bir davet alınca öğrenebildik Bursa'da böyle bir takımın birinci ligde mücadele ettiğini. Daha önce de gidip izlemek isterdik. Renklerini değiştirmeleri gerekiyor. Yeşil-beyaz giymeleri bence daha güzel olur. Bu tür organizasyonlarda bizlerin olması onların arkalarında birilerinin destek olduğu anlamına geliyor. Bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

DURGUT: "DİKKATLERİ BU ALANA ÇEKMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Organizasyonu düzenleyen Bursa Kükürtlü Lions Derneği Başkanı Ceren Durgut da görme engellilerle ilgili olmaya çalışan bir kulüp olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak için ekim ayı çok önemlidir. Biz Kükürtlü Lions olarak böyle bir maç düzenleyerek dikkatleri bu alana çekmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum."

FURKAN SOYALP: "BUGÜN BURADA OLMAK BİZİM İÇİN BİR GURUR"

Genç oyuncu Furkan Soyalp de, "Ben de bu ailenin bir parçasıyım ve her zaman da böyle olacağım. Bugün burada olmak bizim için bir gurur. Bu arkadaşlarımız bize şikayet etmemiz gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Onların bize gerçekleri yüzümüze vurdukları için ben de onlara teşekkür ediyorum" dedi.

"SEN GÖREREK BİZ KÖRKEN SİZİ YENERİZ"

Arjantinli yıldız Pablo Batalla'nın maçın başında, "Ben de biraz oynayacağım ama gözlerimi kapatamam" demesi üzerine görme engelli bir sporcu, "Sen görerek biz körken sizi yeneriz" demesi gülüşmelere neden oldu.

Organizasyonda maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerçekten tüm desteğimle takımın yanında olduğumu söylemek istiyorum. Şehrimizde böyle bir takım varken tüm desteğimizi onlara yöneltmeliyiz. Onların yanlarında olduğumuzu gösterebilmek adına da bu akşam gerçekten çok güzel bir fırsat oldu" diye konuştu.

Organizasyon yapılan maçla sona erdi.

(Mesut Alan /İHA)

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