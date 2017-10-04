Bursaspor'dan görme engelli futbolculara destek

04.10.2017 23:40:37

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ve futbolcular Pablo Batalla ile Furkan Soyalp, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki bir halı sahada düzenlenen etkinlikte, 3. Lig B1/B2 Grubu Erkekler Türkiye Şampiyonu Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Futbol Takımı, iş adamlarıyla "farkındalık" maçında karşı karşıya geldi.

Türkiye'de görme engelli vatandaşların elde ettikleri başarılara farkındalık oluşturmak için düzenlenen organizasyona, Bursaspor'dan teknik direktör Le Guen ve takım kaptanı Batalla ile Furkan da destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan maç öncesi Le Guen, kurallara ilişkin görme engelli oyunculardan bilgi aldı. Batalla ile genç oyuncu Furkan, gözlerini bandajla kapatarak görme engelli oyuncularla içerisinde zil bulunan topla paslaşmaya çalıştı.

Batalla'nın maçın başında, "Ben de biraz oynayacağım ama gözlerimi kapatamam." demesi üzerine görme engelli bir sporcu, "Sen görerek biz körken sizi yeneriz." ifadesini kullandı.

Maçın başlama vuruşunu ise Le Guen yaptı.

Le Guen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm desteğiyle takımın yanında olduğunu belirterek, "Onların yanında olduğumuzu gösterebilmek adına da bu akşam gerçekten çok güzel bir fırsat oldu." dedi.

Furkan da bu ailenin bir parçası olduğunu ve her zaman da böyle kalacağını dile getirerek, "Bugün burada olmak bizim için bir gurur. Gerçekleri yüzümüze vurdukları için bu futbolcu arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bursaspor'un eski kaptanlarından Ömer Erdoğan da organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Organizasyonu düzenleyen Bursa Kükürtlü Lions Derneğinin başkanı Ceren Durgut ise "Farkındalık oluşturmak için ekim ayı çok önemlidir. Biz böyle bir maç düzenleyerek dikkatleri bu alana çekmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

