Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

04.10.2017 22:07:32

Bursaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.