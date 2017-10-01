Bursaspor'da golcüler sınıfta kaldı

01.10.2017 14:51:20

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Süper Lig'de son 2 haftadan puan çıkartamayan ve Kayserispor mağlubiyetiyle ligdeki 4. yenilgisini alan Bursaspor'da golcü oyuncular, performanslarıyla beklentilerin altında kaldı.Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlılarda, üst üste alınan iki mağlubiyet moralleri bozdu. Lige iyi başlayan ve ilk 5 haftada 3 galibiyet alan Bursaspor, son 2 haftada ise hüsrana uğradı. Galatasaray'a karşı alınan iç saha mağlubiyetinin ardından en önemli kozu olan Batalla'nın yokluğunda Kayserispor deplasmanına çıkan Timsah, beklemediği bir sonuç aldı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan yeşil-beyazlı ekip, bu sezon 3'üncü deplasman yenilgisini de elde etmiş oldu.GOLCÜLER SINIFTA KALDIYeşil-beyazlı takımın hücum hattında yer alan isimlerinden Sercan Yıldırım, sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemezken, Kubilay Kanatsızkuş 2, Sinan Bakış ise yalnızca 1 maçta görev alabildi. Geride kalan 7 haftanın tamamında forma şansı bulan ve 5 maçta ise 90 dakika sahada kalan Rumen oyuncu Stancu ise rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi. Performansıyla beklentilerin altında kalan ve taraftarların yoğun tepkisi ile karşılaşan Deniz Yılmaz ise forma giydiği 4 maçta 248 dakika sahada kaldı, ancak henüz golle tanışamadı.(Mesut Alan / İHA)