Bursa'nın Osmanlı köyünün 'aranan' meyveleri

Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor. Uludağ eteklerinde Yıldırım ilçesine bağlı mahallede daha önce doğal olarak yetişen Frenk üzümlerinin farklı türlerine merakı dolayısıyla bahçe kuran ve geliştiren Mehmet Emin Yavuz, ürettiği ekonomik getirisi yüksek meyveleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiyor.