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Bursa'nın Osmanlı köyünün 'aranan' meyveleri

Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor. Uludağ eteklerinde Yıldırım ilçesine bağlı mahallede daha önce doğal olarak yetişen Frenk üzümlerinin farklı türlerine merakı dolayısıyla bahçe kuran ve geliştiren Mehmet Emin Yavuz, ürettiği ekonomik getirisi yüksek meyveleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiyor.

2021-06-30 14:29:55
İstanbul'da pitbull çocuğa saldırdı, o anlar güvenlik kamerasında

İstanbul'da pitbull çocuğa saldırdı, o anlar güvenlik kamerasında

Kartal'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, çocuğu köpeğin ağzından yaklaşık 1 dakika sonra kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçlardan biri savrulup yayaya çarptı

Kaza yapan araçlardan biri savrulup yayaya çarptı

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde geçen cumartesi günü iki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya düşerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 saatte 1683 şınav rekoru!

1 saatte 1683 şınav rekoru!

Hintli bir mühendislik öğrencisi ve fitness tutkunu Thulasinathan Ajantha, dünya rekorunu kırmak için bir saat içinde 1.638 parmak eklemi şınavı yaptı.
Yunan tarafının darp ettiği göçmenler yaşadıklarını anlattı

Yunan tarafının darp ettiği göçmenler yaşadıklarını anlattı

Göçmenler, Türk görevliler tarafından kurtarıldı.Yunanistan Bayrağı Yunan güvenlik güçleri, 42 göçmenin bütün kıyafetlerini çıkardı.Türk güvenlik güçlerine sığınan göçmenler Yunan tarafının kendileri acımasızca darbettiğini anlattı.
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