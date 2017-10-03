Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu yeni sezonu açtı
03.10.2017 22:18:18
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2017-2018 sanat sezonunun açılışında "HiÌ‡cazkar Faslı" adlı konseriyle müzikseverlerle buluştu.
Dede Efendi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ses ve saz sanatçılarından oluşan koroyu şef Engin Dümdüz yönetti.
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2017-2018 sanat sezonunun açılışında "HiÌ‡cazkar Faslı" adlı konseriyle müzikseverlerle buluştu.
Dede Efendi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ses ve saz sanatçılarından oluşan koroyu şef Engin Dümdüz yönetti.
Koro gecede, birçok ünlü bestecinin unutulmaz eserlerini seslendirildi.
Sanatçıların performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.