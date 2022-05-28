DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,1920 ₺

EURO

17,4658 ₺

ALTIN

965,28 ₺

BİST

2.438,84 ₺

Bursa'daki meslek lisesinden hakiki gezen tavuk yumurtası

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, okul yerleşkesinde 3 bin tavuğun bakımını ve yetiştiriciliğini öğretmenleri eşliğinde yaparak deneyim kazanıp yumurta satışından da gelir elde ediyor.

2022-05-28 00:59:49

Bursa'daki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kümes hayvancılığını uygulamalı öğrenerek mezuniyet sonrası hayata donanımlı hazırlanıyor.

Gıda Teknolojisi, Tarım, Laboratuvar Hizmetleri alanları da bulunan okulda, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanında 175 öğrenciye eğitim veriliyor.

thumbs_b_c_89b65ace243d27461d8f8cf27bb98713

Hayvancılıkla ilgili alanda başlatılan proje kapsamında alınan 3 bin tavuğun bakımı ve yetiştiriciliği, öğretmenlerin nezaretinde öğrenciler tarafından yapılıyor.

Lisenin 400 dönüm alandaki yerleşkesinde 50 dönüm arazi tavuklar için ayrılarak, tavukların günlük bakımı ve beslenmeleri yapılıyor. Tavuklardan elde edilen yumurtalar da okulun kendi markası olan "Hamidiye" etiketiyle lisedeki makinelerde paketlenerek tüketime hazır hale getiriliyor.

07_2022_05_Mayis_16_20220526_2_53686617_77379526

Öğrencilere döner sermayeden aylık ödeme yapılarak harçlıklarını çıkarmaları da sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) ile Bursa Uludağ Üniversitesinin satış noktalarına da gönderilen yumurtalar, özellikle anaokullarından talep görüyor.

"Hedefimiz ayda 300 bin yumurta, üretim kapasitemiz buna uygun"

07_2022_05_Mayis_16_20220526_2_53686617_77379522

Okul müdürü Ali Cihan, yumurta verimi ve kalitesi yüksek tavuklarla öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencilerin kümes hayvancılığı ve yumurtacılığın tüm aşamalarını öğrendiğini belirten Cihan, şöyle konuştu:

"Hakiki gezen tavuk yumurtası ürettiğimiz için yumurtalarımıza talep çok fazla. Önceliğimiz öğrenciler olduğu için anaokullarındaki çocuklarımız bizim için çok önemli. Bursa'daki anaokullarımızın yumurta tedariklerini sağlıyoruz. Günlük 5 bin yumurta üzerinden düşündüğümüzde aylık ortalama 150 bin yumurta üretimimiz gerçekleşecek. Talep doğrultusunda hedefimiz ayda 300 bin yumurta, üretim kapasitemiz buna uygun."

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Şefi Eray Şentürk de öğrencilere verilen teorik ve pratik eğitimleri anlattı.

07_2022_05_Mayis_16_20220526_2_53686617_77379518

Uygulamalı eğitimle öğrencileri kalıcı bilgilerle donatmaya çalıştıklarını vurgulayan Şentürk, "Hangi yemin kullanılması gerektiğini, sularının nasıl olacağını anlatıp daha sonra kanatlı atölyesinde bunları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Öğrencilerin buradan çıktıklarında iş problemi yaşamayacaklarını düşünüyorum. Günümüzde de artık hayvancılığa daha fazla önem veriliyor." dedi.

Öğrencilerden Emre Cabat da günlük olarak tavukların bakımını yaptıklarını, sağlıklarıyla ilgili tespitlerde bulunduklarını aktardı.

Gün içinde tavukların su, yem ve yumurta kontrollerini tamamladıklarını ifade eden Cabat, okulda mesleki deneyim kazanmalarının kariyerleri için önemli olduğunu sözlerine ekledi. AA

'Yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz'

'Yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirdi; “Milleti için canla başla çalışan, 20 yılda ülkemize ilkleri yaşatmış, vatandaşı için canını hiçe saymış Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorlar. Siz yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz. Açılan davalar, çürütülen yalanlar yüzlerini hiç kızartmıyor” dedi.
Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan bir adam, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye ağır hakaret ve küfürler etti. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen gergin anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.
'Vangölü Ekspresi' ile 26 saat gezi keyfi

'Vangölü Ekspresi' ile 26 saat gezi keyfi

Gezi tutkunları, Ankara-Tatvan seferini yapan 'Vangölü Ekspresi' ile ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraya karşı, doğayla iç içe seyahat etme fırsatı buluyor.
Ebu Akile uyarı yapılmaksızın öldürülmüş

Ebu Akile uyarı yapılmaksızın öldürülmüş

Filistin Başsavcılığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş