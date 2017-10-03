Bursa'da uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü kurtarıldı

04.10.2017 01:56:49

Bursa'da Uludağ yolunda motosikletiyle yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilerek yaralanan genç, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Taş (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Uludağ Yolu Caddesi Kireç Ocakları mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi sürücünün kurtarılması için üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarılan Taş, sedyeye alınıp halat yardımıyla yola çıkarıldı. Hasan Taş, bu sırada görevlilere "Aman abi kolyemi çıkartma. Susadım abi. Bu da mı gelecekti başıma." dedi.

Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.