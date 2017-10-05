Bursa'da 3 farklı adrese silah ve uyuşturucu baskını

05.10.2017 06:28:42

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Demetevler ve Anadolu Mahallesi, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde, birbiri ile bağlantılı olan 3 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, gece saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 65 gram esrar, 110 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 4 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, E.Ö., A.K. ve S.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.