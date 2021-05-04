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İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

2021-05-04 17:59:32
Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor
Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Metronun 12 numaralı hattı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard kentin belediye başkanıyken yapılmıştı.Ebrard Twitter'dan yapılan açıklamada, 'Bugün Metro'da yaşanan hadise korkunç bir trajedi. Kazazede ve ailelerinin yanındayım' dedi. Ebrard 'Tabi ki olaya neyin neden olduğu araştırılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı. Tekrar ne gerekirse yapmak için yetkililere yardım etmeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum' dedi.
Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Çocuk yaşta ağır işkenceler gören Suriyeli genç, yardım gönüllüsü olarak hayata tutundu

Genç Suriyeli, 3 Mayıs 2013'te babasıyla Halep il merkezindeki Maşarka Mahallesi'nde rejim güçlerince haksız yere alıkonulduklarını söyledi.Halebi, ilk olarak rejim askerlerince sorguya alındıklarını belirterek o an yaşadığı korkuyu şu ifadelerle anlattı:'Bizi tuttukları odada ellerimi arkadan bağladılar. Kafamızı hareket ettirmemiz yasaktı. Bir asker elindeki silahı kafamı dayamıştı. O sırada yanımda bir kişi daha vardı. Oradaki askerler kafasına üç el ateş açınca yaşadığım korkudan altıma yaptım.'Sorgu esnasında kendisine 'Rabb'in kimdir?' diye sorular sorulduğunu da aktaran Halebi, 'Cevaben ben de 'Allah' dedim. Bunun üzerine silahla kafama vurdular. O sıra anladım ve dedim ki benim rabbim Beşşar'dır. Bu ifadeyi içten söylemediğimi ileri sürerek kabul etmediler. Üzerime su döküp elektrik şok verdiler. Bunun üzerine Esed'in posterine secde ettirdiler.' diye konuştu.
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evi'nde yakalandı
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İHH Ramazan
İHH Ramazan