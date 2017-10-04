Bunu yapan insan olamaz !

04.10.2017 22:24:42

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Ankara'da çöp yığınları arasında battaniyeye sarılmış şekilde 8 yavru köpek ölüsü bulundu. Olayın 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde meydana gelmesi ise dikkat çekti.Olay, akşam saatlerinde Mamak'ta fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Boğaziçi Mahallesi 1076. Sokak'tan geçen vatandaşlar, battaniyeyle sarılmış köpek ölülerini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 8 yavru köpeğin kasten öldürüldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde meydana gelmesi ise dikkat çekti.(Musa Erdoğan - Caner Ünver /İHA)