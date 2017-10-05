05.10.2017 13:57:42

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Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti. Uysal'a tebriklerini ileten Topbaş'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Topbaş, "Bundan sonraki süreçte özellikle düşüncem İstanbul'a hizmet etmek" dedi.Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti. Kadir Topbaş yeni görevine başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat makam odasında kalan Topbaş, Uysal'a tebriklerini iletti. Başkan Uysal, İstanbul'un laleyle Topbaş döneminde tanıştığını söyleyerek, Topbaş'a üzerinde lale ve İstanbul'un siluetinin yer aldığı bir tablo hediye etti.Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan İBB eski Başkanı Topbaş, "Kendisi ayrıca özellikle taktir ettiğim bir insan olan avukat Mevlüt Uysal'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte benim cumhurbaşkanımızın başlattığı vizyonla İstanbul'la hizmet etmeye çalıştığım şekilde kendisi de çalışacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Bir bilgi birikimim var. Başkana her zaman yanında olduğumu ifade ettim. Gerektiği zaman ve ihtiyaç duyduğu zaman biz bilgilerimizi aktarırız" şeklinde konuştu.Topbaş sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte özellikle düşüncem İstanbul'a hizmet etmek. Benim ifadelerimde dile getirilen veya öne çekilmeye çalışılan sanki kendini dine adıyor gibi.. Ben bir ilahiyatçıyım aynı zamanda. Ben hem mimarlık hem ilahiyat eğitimi aldım. Dini bilen birisiyim, bu eğitimi almış birisiyim, bu konuda ihtisası olan birisiyim. Yaşam tarzımı buna göre ve zaten insanlara olan ilişkilerimiz hizmetimiz hep bu anlayıştan bu temelden gelmektedir. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde dünyanın özellikle mazlum coğrafyalarda, soydaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda dindaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda hatta başka ülkelerde mazlum coğrafyalardaki insanlarla bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak aktarmak, Birleşmiş Milletlerdeki toplantılarda dile getirmek isterim. Bunu anlatmak istedim esasında. Yani insanlık için varım bundan sonra" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Topbaş'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kadir bey uzun yıllar İstanbul'a hizmet etti inşallah bundan sonra da görevi devraldım ama Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum. Her başım sıkıştığı zaman kendisinde İstanbul'la ilgili tavsiyeler alacağımızı düşünüyorum. O konuda kendisi herhalde bize katkısını sunar diye düşünüyoruz. Tabi göreve başladıktan sonra kendisi yine buraya kadar tebrik için geldi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.Topbaş, açıklamanın ardından birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını da ziyaret etti.(Mehmet Başa/İHA)