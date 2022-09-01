“Bunca hayal kırıklığı, Bunca mutsuzluk yetmiyor mu?”
Şehrzad dizi sevenlerin karşışına öyle bir sahne ile çıktı ki izleyciler 'Ölüm gibi bir sahneydi' yorumunda bulundu.
Tarihsel olayların dizi, film ve belgesel gibi yapımlarla yeniden kurgulanarak hedef kitleye sunulması medyanın kolektif bellek inşası sürecindeki rolünün en belirgin taraflarındandır. Modern İran tarihinin en önemli siyasi olaylarından birisi olan 1953 Darbesi ekseninde örtük bir şekilde günümüz İran siyasetine yönelik mesajlar veren “Şehrzad” dizisi bu türden yapımların yakın dönemde dikkat çeken örneklerinden biridir. 2015 yılından bu yana sezon içerisinde her hafta internetten yayımlanan dizi, hem yakın geçmişte İran'da meydana gelen önemli bir olayı toplumsal hafızada canlandırması hem de günümüz İran'ına yönelik mesajlar içermesi bakımından dikkate değerdir.
Son olarak izleyicilerin karşısına büyüleyen sahne ile çıkan “Şehrzad” dizisinin yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleniyor.