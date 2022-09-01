“Bunca hayal kırıklığı, Bunca mutsuzluk yetmiyor mu?”

‘Modern kadın’ algısı ile ‘Şehvet tetikleyicisi’ne dönüşen kadınlar

Kendi ruhundan uzaklaşarak gösteri toplumuna malzeme olarak sadece “şehvet tetikleyicisi”ne dönüşen modern kadına dair bu animasyon, bir farkındalığı artırma mevkiine müşahhas bir örnek olarak da izlenebilir. Bahse konu örneklerden hareketle, “öteki” ne dönüşme gayreti, aslında kendi şahsiyetinden kaçma; bir başkası üzerinden yeniden kendini var etme gayreti şeklinde de okunulabilir.