Bulgaristan'da dörtlü Balkan zirvesi

03.10.2017 22:37:48

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Romanya Başbakanı Mihai Tudose ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Bulgaristan'ın Varna şehrinde bir araya geldi.

Varna şehri yakınlarındaki Euxinograde Hükümet Rezidansı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vuciç, "Boyko, Mihay ve Aleksis'e, Sırbistan ve İspanya'a uygulanan çifte standart yaklaşımı konusunda şikayetlerimi dinledikleri için teşekkür ederim." dedi.

Vuciç, İspanya'yı, dost ülke olarak, desteklediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Komisyonu benim devletime karşı farklı bir tepki göstermişti. Tepkisi benim halk ve devletime karşıydı. Kosova, referandum olmadan dahi bağımsızlığına kavuştuğunda bağımsızlığını elde etmişti. Katalonya ise belirli bir formaliteyi yerine getirmiş olmasına rağmen hiçbir şeyi elde edemiyor. Bazen biz, Sırplar niçin bir çifte standardın kurbanı olduğumuzu kendi kendimize soruyoruz. Biz, kendi devletimiz için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.'

Toplantıya katılan liderlerle birlikte somut altyapı projeleri geliştirdiklerini söyleyen Vuciç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak bir sonraki dörtlü toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

- Yunanistan Başbakanı Çipras: "Bölge bugünlerde iş birliği ortamı yaratabilir"

Yunanistan Başbakanı Aleskis Çipras, Sırbistan'ın AB'ye doğru daha hızlı adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Balkanlar'ın Avrupa açısından kritik bir bölge olduğuna işaret eden Çipras, "Geçmişte cepheleşme ve endişeler yaratan bu bölge bugünlerde iş birliği ortamı yaratabilir." diye konuştu.

Bulgaristan'ın 2018 yılının ilk yarısında yapacağı AB'nin dönem başkanlığı sırasında Sırbistan'a AB'ye doğru ivme kazandıracaklarını kaydeden Çipras, Sırbistan'ın bunu hak ettiğine vurgu yaptı.

Çipras, AB'nin Batı Balkanlar'a doğru genişlemesi ve Kıbrıs'ın birleşmesinin, AB'nin önünde duran en önemli sorunların arasında yer aldığını söyledi.

- "Ülkelerimiz sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir hoşgörü örneği teşkil ediyor"

Romanya Başbakanı Mihai Tudose ise "Ülkelerimiz sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir hoşgörü örneği teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan ve Romanya'nın ortak girişimleri ile Avrupa Birliği'nin en sağlam dış sınırlarından birini oluşturduğunu söyleyen Tudose, Romanya ve Bulgaristan'ın AB açısından büyük önem taşıdıklarını vurguladı.

- "Sırbistan'ın doğal yeri Avrupa Birliği'ndedir"

Zirvenin ev sahipliğini yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırp mevkidaşının konuşmasına destek vererek, "Sırbistan'ın doğal yeri Avrupa Birliği'ndedir" dedi.

Borisov da Balkanlar'da herkesin eşit olduğunu, kimsenin "diğerlerden büyük olmadığını" belirtti.

Balkanlar'da herkesin barış, karşılıklı anlayış ve istikrar sinyali vermesi gerektiğini ifade eden Borisov, "AB'ye vermek istediğimiz mesajımızda, bölgemizi problemli bir alan olarak düşünmemesi gerektiğini söylemek istiyoruz. Biz artık akıllandık. Tartışma değil gelişim istiyoruz. Bizim için barış ve istikrar her şeyden önemlidir." diye konuştu.