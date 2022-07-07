Bülent Yıldırım’dan BMGK’ya Babül Hava çağrısı

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca kişiye yardım ulaştırılmasını sağlayan Babül Hava Sınır Kapısı’nın açık tutulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardım gönderilmesine imkan sağlayan Birleşmiş Milletler programı 10 Temmuz'da sona erecek. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, programın süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı.

“Sınır kapıları açılmalı”

Kamplardaki zor yaşam şartlarının devam ettiğini ve bölgeye gönderilen yardımların büyük önem taşıdığını belirten Bülent Yıldırım, “Saldıran güçler o bölgede yaşayan insanların

yardıma ulaşmasına engel oluyor. Yardım kuruluşları bu engelleri aşarak oradaki insanların ihtiyacını görmeye çalışıyor. Fakat sınırlarla ilgili alınan kararlar, elbette ki bu yardımların

gitmesine engel oluyor. Birleşmiş Milletler yapacağı oylamada, savaş bölgelerindeki ve özellikle Suriye'deki sınır kapılarını açmalı” dedi.

“Milyonlarca insan yardıma ihtiyaç duyuyor”

Eğer sınır kapısı kapatılırsa savaş nedeniyle zor duruma düşen insanlara yardım ulaştırılamayacağını ifade eden Yıldırım, “Milyonlarca insanın ihtiyacı var. Oralarda kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar hepsi perişan olur. Bundan da dünya sorumlu olur. Bütün devletler, siyasi liderler, hükümet başkanları ve Birleşmiş Milletler bu konuda çok daha duyarlı olmalı. O oylamada el kaldıracak olanlar da bir gün aynı kaderle karşılaşabilir. İnsani olan durumlarda bütün kapıların açılması için el kaldıralım” diye konuştu.

Yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 2014 yılında kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Çin ve Rusya'nın itirazları üzerine sınırlandırıldı. Hâlihazırda yalnızca Türkiye'deki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen yıl Temmuz ayında son dakikada yardım programının süresinin 10 Temmuz 2022'ye kadar uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Pek çok STK ve insan hakları savunucusu BMGK'ya programın süresini uzatması için çağrıda bulundu.