Bülent Arınç'tan AK Partili vekile tepki: ''Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?''

Hayat pahalılığı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili Demirbağ'a tepki gösteren Bülent Arınç, 'Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “İki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz.” Açıklamasında bulunan AK Partilı vekili hedef aldı.

Arınç, katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi;

“Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?”

DEMİRBAĞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına ilişkin 'Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız' demişti.