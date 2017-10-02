Bükreş'te 'Türkiye-Romanya Sinema Çalıştayı ve Türk Kültür Haftası' etkinliği

02.10.2017 22:33:28

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen "Türkiye Romanya Sinema Çalıştayı ve Türk Kültür Haftası" etkinliği başladı.

Türk Dünyası Vakfı, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Romanya Yazarlar ve Sinema Yönetmenleri Birliği ile Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle organize edilen etkinlik dolayısıyla Cinema Pro sinema salonunda Türk film afişlerinden oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Türk yönetmenler ve fimlerinin Rumen sinemaseverlerle bulaşacağını söyledi.

Türk dizilerinin, Romanya'da oldukça popüler olduğunu kaydeden Ertaş, "Burada Rumen sinemaseverlerle bir araya geleceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den gelen değerli yönetmenlerimiz, Rumen yönetmenlerle bir araya gelip sinema dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. Etkinlik kapsamında 10 sinema filmi gösterilecek." diye konuştu.

Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Adnan Tekşen de ilk kez Romanya'da Sinema Çalıştayı ve Türk Kültür Haftası etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Türk film afişlerinden oluşan serginin gezileceğini ve Türk yönetmenlerin filmlerinin izleneceğini belirten Tekşen, "Dinlerimiz, dillerimiz farklı da olsa aslında ortak bir kültür coğrafyasını paylaşıyoruz. Gerek halklar arasında gerek devletler arasında bir dostluk oluşturmak için sanat aslında en iyi zemin. Gerilime, ayrılığa, tartışmaya yol açmayan, birbirimizi anlamayı kolaylaştıran bir zemin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı "Süt" filminin gösterimiyle devam etti.

Programa Türk ve Rumen yönetmenler, oyuncular, Rumen sanatseverler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin son günü olan 4 Ekim'de Türk film müziklerinden oluşan konser verilecek.

Etkinlikte Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta, Süt, Bal", Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye", Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da", Derviş Zaim'in "Balık", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Metin Erksan'ın "Yılanların Öcü", Lütfi Ö. Akad'ın "Gelin" ile Kemal Uzun ve Serdar Akar'ın "Çanakkale Yolun Sonu" filmleri gösterime girecek.